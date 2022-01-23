flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1651 "Typ 1649-1660" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1651 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1651 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,275 g
  • Czystego złota (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1651
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:9100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1651 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (14)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1651 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 193 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 13 000 GBP. Licytacja odbyła się 23 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Stack's - 13 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data13 stycznia 2024
StanXF45 PCGS
Cena
5000 $
Cena w walucie aukcji 5000 USD
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
3339 $
Cena w walucie aukcji 3000 CHF
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 8 listopada 2022
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data8 listopada 2022
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Spink - 23 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data23 stycznia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Spink - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaSpink
Data29 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji DNW - 10 marca 2020
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2020
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Baldwin's of St. James's - 28 września 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data28 września 2018
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji CNG - 10 stycznia 2018
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Baldwin's of St. James's - 24 czerwca 2014
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data24 czerwca 2014
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Heritage - 6 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data6 stycznia 2014
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Spink - 26 czerwca 2013
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Goldberg - 26 maja 2008
SprzedawcaGoldberg
Data26 maja 2008
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 korona 1651 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona 1651 Wspólnoti wynosi 9100 USD. Moneta zawiera 2,0862 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 280,3 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1651?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1651 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1651?

Aby sprzedać 1 korona 1651, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1651 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne