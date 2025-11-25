flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1651 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1/2 korony 1651 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1/2 korony 1651 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Numismatica Ars Classica

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1651
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2100 USD
Średnia cena (PROOF):18000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1651 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (34)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1651 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31102 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 17 625 USD. Licytacja odbyła się 4 stycznia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
1710 $
Cena w walucie aukcji 1300 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
Cena
3001 $
Cena w walucie aukcji 2300 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji TimeLine Auctions - 9 marca 2024
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data9 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Spink - 13 grudnia 2023
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Heritage - 19 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 sierpnia 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji SINCONA - 17 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data17 maja 2023
StanVG
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Roxbury’s - 21 października 2022
SprzedawcaRoxbury’s
Data21 października 2022
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Spink - 5 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Spink - 24 marca 2020
SprzedawcaSpink
Data24 marca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Heritage - 30 maja 2019
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Heritage - 30 maja 2019
SprzedawcaHeritage
Data30 maja 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1/2 korony 1651 na aukcji Spink - 5 lipca 2017
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1651 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1651 Wspólnoti wynosi 2100 USD dla emisji obiegowej oraz 18000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1651?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1651 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1651?

Aby sprzedać 1/2 korony 1651, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1651 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1/2 koronyAukcje numizmatyczne