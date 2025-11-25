1/2 korony 1651 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1651 z okresu Wspólnoti? Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1651 Wspólnoti wynosi 2100 USD dla emisji obiegowej oraz 18000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1651? Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1651 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.