flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1651 "Typ 1649-1656" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1651 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1651 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Stack's Bowers

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga30 g
  • Czystego srebra (0,8922 oz) 27,75 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1651
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:11000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1651 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (7)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1651 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 822 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 14 000 GBP. Licytacja odbyła się 25 września 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanUNC
Cena
12056 $
Cena w walucie aukcji 9500 GBP
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 30 lipca 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data30 lipca 2020
StanVF
Cena
2856 $
Cena w walucie aukcji 4000 AUD
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 września 2013
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 września 2013
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 4 maja 2010
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data4 maja 2010
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
Wielka Brytania 1 korona 1651 na aukcji Stack's - 25 kwietnia 2008
SprzedawcaStack's
Data25 kwietnia 2008
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1651 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1651 Wspólnoti wynosi 11000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1651?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1651 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1651?

Aby sprzedać 1 korona 1651, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1651 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne