Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1653 "Typ 1649-1656" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1653 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1653 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga30 g
  • Czystego srebra (0,8922 oz) 27,75 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1653
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1653 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (184)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1653 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32298 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 16 450 USD. Licytacja odbyła się 11 sierpnia 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji GINZA - 15 listopada 2025
SprzedawcaGINZA
Data15 listopada 2025
StanMS61 NGC
Cena
8088 $
Cena w walucie aukcji 1250000 JPY
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Auction World - 19 października 2025
SprzedawcaAuction World
Data19 października 2025
StanAU53 NGC
Cena
5445 $
Cena w walucie aukcji 820000 JPY
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji NOONANS - 9 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data9 września 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 8 września 2025
SprzedawcaHeritage
Data8 września 2025
StanVF25 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanVF20 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Auction World - 20 lipca 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanAU53 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Lockdales Auctioneers - 22 stycznia 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data22 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 11 grudnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data11 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji NOONANS - 27 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data27 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Gdzie kupić?
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Numismatica Ars Classica - 3 grudnia 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica
Data3 grudnia 2025
StanXF
Do aukcji
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Numismatica Ars Classica - 3 grudnia 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica
Data3 grudnia 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1653 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1653 Wspólnoti wynosi 3500 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1653?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1653 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1653?

Aby sprzedać 1 korona 1653, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

