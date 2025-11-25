6 pensow 1653 (Wielka Brytania, Wspólnota)
Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,925)
- Waga3 g
- Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
- Średnica27 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- Nominał6 pensow
- Rok1653
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1653 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2208 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2400 EUR. Licytacja odbyła się 6 października 2014.
Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1653 z okresu Wspólnoti?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1653 Wspólnoti wynosi 500 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1653?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1653 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1653?
Aby sprzedać 6 pensow 1653, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.