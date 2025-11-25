flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1653 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 6 pensow 1653 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 6 pensow 1653 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga3 g
  • Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał6 pensow
  • Rok1653
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1653 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1653 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2208 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2400 EUR. Licytacja odbyła się 6 października 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanF
Cena
395 $
Cena w walucie aukcji 300 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji St James’s - 1 listopada 2025
SprzedawcaSt James’s
Data1 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
145 $
Cena w walucie aukcji 110 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji NOONANS - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data16 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Spink - 6 września 2022
SprzedawcaSpink
Data6 września 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Spink - 5 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data5 lipca 2022
StanFR
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji NOONANS - 24 maja 2022
SprzedawcaNOONANS
Data24 maja 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Spink - 24 lutego 2021
SprzedawcaSpink
Data24 lutego 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji CNG - 5 czerwca 2019
SprzedawcaCNG
Data5 czerwca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji DNW - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaDNW
Data25 kwietnia 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji London Coins - 3 grudnia 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2018
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Heritage - 21 grudnia 2017
SprzedawcaHeritage
Data21 grudnia 2017
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Spink - 6 grudnia 2017
SprzedawcaSpink
Data6 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji DNW - 16 czerwca 2017
SprzedawcaDNW
Data16 czerwca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji London Coins - 5 czerwca 2016
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2016
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Künker - 7 października 2014
SprzedawcaKünker
Data7 października 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Spink - 26 marca 2014
SprzedawcaSpink
Data26 marca 2014
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1653 na aukcji Künker - 25 września 2013
SprzedawcaKünker
Data25 września 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1653 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1653 Wspólnoti wynosi 500 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1653?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1653 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1653?

Aby sprzedać 6 pensow 1653, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
