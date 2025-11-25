1 korona 1653 "Typ 1649-1660" (Wielka Brytania, Wspólnota)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga2,275 g
- Czystego złota (0,0671 oz) 2,0862 g
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajWielka Brytania
- OkresWspólnota
- Nominał1 korona
- Rok1653
- MennicaLondyn
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1653 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30258 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 18 000 USD. Licytacja odbyła się 17 sierpnia 2018.
Ile kosztuje złota moneta 1 korona 1653 z okresu Wspólnoti?
Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona 1653 Wspólnoti wynosi 6500 USD. Moneta zawiera 2,0862 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 280,3 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1653?
Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1653 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1653?
Aby sprzedać 1 korona 1653, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.