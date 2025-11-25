flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1653 "Typ 1649-1660" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1653 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1653 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,275 g
  • Czystego złota (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1653
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1653 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1653 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30258 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 18 000 USD. Licytacja odbyła się 17 sierpnia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanMS65 NGC
Cena
11000 $
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
11000 $
Cena w walucie aukcji 11000 USD
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Spink - 28 września 2023
SprzedawcaSpink
Data28 września 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji SINCONA - 19 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data19 maja 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2018
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2018
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji CNG - 10 stycznia 2018
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji CNG - 10 stycznia 2018
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 12 września 2017
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 12 września 2017
SprzedawcaHeritage
Data12 września 2017
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji DNW - 18 marca 2015
SprzedawcaDNW
Data18 marca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 16 stycznia 2014
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Heritage - 16 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data16 stycznia 2014
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Spink - 26 czerwca 2013
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2008
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2008
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2008
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 1 korona 1653 na aukcji Spink - 5 maja 2005
SprzedawcaSpink
Data5 maja 2005
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 korona 1653 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona 1653 Wspólnoti wynosi 6500 USD. Moneta zawiera 2,0862 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 280,3 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1653?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1653 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1653?

Aby sprzedać 1 korona 1653, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1653 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie złote monetybrytyjskie monety o nominale 1 koronaAukcje numizmatyczne