flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1653 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1/2 korony 1653 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1/2 korony 1653 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1653
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1653 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (152)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1653 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 85 z aukcji St James’s Auctions której łączna cena osiągnęła 3200 USD. Licytacja odbyła się 15 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 31 października 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data31 października 2025
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Spink - 30 września 2025
SprzedawcaSpink
Data30 września 2025
StanVF
Cena
2015 $
Cena w walucie aukcji 1500 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Schulman - 1 lipca 2025
SprzedawcaSchulman
Data1 lipca 2025
StanXF
Cena
566 $
Cena w walucie aukcji 480 EUR
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji NOONANS - 10 czerwca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data10 czerwca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Höhn - 22 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data22 maja 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Stack's - 16 maja 2025
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Heritage - 16 marca 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji NOONANS - 11 marca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data11 marca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Spink - 26 czerwca 2024
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Katz - 29 maja 2024
SprzedawcaKatz
Data29 maja 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1653 na aukcji CNG - 13 grudnia 2023
SprzedawcaCNG
Data13 grudnia 2023
StanF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1653 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1653 Wspólnoti wynosi 1300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1653?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1653 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1653?

Aby sprzedać 1/2 korony 1653, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

