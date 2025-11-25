flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Unite 1649 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - Unite 1649 - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - Unite 1649 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga9,1 g
  • Czystego złota (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Średnica34 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • NominałUnite
  • Rok1649
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:9800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Unite 1649 - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej Unite 1649 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2854 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 15 812,5 USD. Licytacja odbyła się 14 stycznia 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji The Coinery - 23 listopada 2025
SprzedawcaThe Coinery
Data23 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data26 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
12000 $
Cena w walucie aukcji 12000 USD
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
8000 $
Cena w walucie aukcji 8000 USD
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Heritage - 13 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Spink - 3 kwietnia 2023
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Heritage - 9 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 stycznia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
SprzedawcaHeritage
Data20 sierpnia 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji CNG - 10 stycznia 2018
SprzedawcaCNG
Data10 stycznia 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 10 stycznia 2013
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 10 stycznia 2013
SprzedawcaStack's
Data10 stycznia 2013
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 kwietnia 2012
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 kwietnia 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2008
Wielka Brytania Unite 1649 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2008
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2008
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta unite 1649 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety unite 1649 Wspólnoti wynosi 9800 USD. Moneta zawiera 8,3447 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 1120,77 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie unite 1649?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety unite 1649 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać unite z datą 1649?

Aby sprzedać unite 1649, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

