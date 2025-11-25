flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1649 "Typ 1649-1660" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1649 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1649 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: The New York Sale

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga2,275 g
  • Czystego złota (0,0671 oz) 2,0862 g
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1649
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:8500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1649 "Typ 1649-1660" - cena złotej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1649 . Jest to złota moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30212 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 15 600 USD. Licytacja odbyła się 10 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Rauch - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRauch
Data13 grudnia 2024
StanVF
Cena
2985 $
Cena w walucie aukcji 2850 EUR
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Spink - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaSpink
Data4 kwietnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
6959 $
Cena w walucie aukcji 5500 GBP
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Heritage - 10 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2022
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji SINCONA - 23 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data23 listopada 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji New York Sale - 14 stycznia 2021
SprzedawcaNew York Sale
Data14 stycznia 2021
StanAU58 NGC
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji New York Sale - 9 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data9 stycznia 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Numismatica Genevensis - 3 grudnia 2018
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data3 grudnia 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Spink - 26 czerwca 2013
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2013
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Spink - 26 czerwca 2013
SprzedawcaSpink
Data26 czerwca 2013
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Spink - 1 grudnia 2010
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2010
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Heritage - 11 sierpnia 2001
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Heritage - 11 sierpnia 2001
SprzedawcaHeritage
Data11 sierpnia 2001
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 korona 1649 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena złotej monety 1 korona 1649 Wspólnoti wynosi 8500 USD. Moneta zawiera 2,0862 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 280,3 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1649?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1649 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1649?

Aby sprzedać 1 korona 1649, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

