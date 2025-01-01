flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

Monety Wielkiej Brytanii 1659 roku

Srebrne monety

Awers
Rewers
1/2 korony 1659
Średnia cena5700 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
1 szeląg 1659
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
6 pensow 1659
Średnia cena4700 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
2 pensy (1/2 Groat) bez daty (1649-1660)
Średnia cena210 $
Sprzedaży
0162
Awers
Rewers
1 pens bez daty (1649-1660)
Średnia cena370 $
Sprzedaży
2107
Awers
Rewers
1/2 pensa 1649-1660
Średnia cena230 $
Sprzedaży
069
