flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1659 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 6 pensow 1659 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 6 pensow 1659 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga3 g
  • Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał6 pensow
  • Rok1659
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1659 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (1)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1659 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 857 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 3500 GBP. Licytacja odbyła się 25 września 2017.

Stan
Wielka Brytania 6 pensow 1659 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1659 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1659 Wspólnoti wynosi 4700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1659?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1659 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1659?

Aby sprzedać 6 pensow 1659, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet Wielkiej BrytaniiKatalog monet WspólnotiMonety Wielkiej Brytanii w 1659 rokuWszystkie brytyjskie monetybrytyjskie srebrne monetybrytyjskie monety o nominale 6 pensowAukcje numizmatyczne