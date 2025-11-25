flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1/2 korony 1660 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1/2 korony 1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1/2 korony 1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga15 g
  • Czystego srebra (0,4461 oz) 13,875 g
  • Średnica35 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1/2 korony
  • Rok1660
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 korony 1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (15)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1/2 korony 1660 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 216 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 6000 USD. Licytacja odbyła się 12 czerwca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji NOONANS - 29 maja 2025
SprzedawcaNOONANS
Data29 maja 2025
StanDETAILS NGC
Cena
1880 $
Cena w walucie aukcji 1400 GBP
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
700 $
Cena w walucie aukcji 700 USD
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji CNG - 12 czerwca 2024
SprzedawcaCNG
Data12 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanVF20 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanVF25 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanVF25 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanVF20 NGC
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji DNW - 21 marca 2019
SprzedawcaDNW
Data21 marca 2019
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Spink - 6 grudnia 2017
SprzedawcaSpink
Data6 grudnia 2017
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji London Coins - 4 grudnia 2017
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2017
StanF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji DNW - 15 września 2017
SprzedawcaDNW
Data15 września 2017
StanVF
Cena
******
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 4 maja 2016
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data4 maja 2016
StanXF
Cena
Wielka Brytania 1/2 korony 1660 na aukcji Spink - 1 grudnia 2005
SprzedawcaSpink
Data1 grudnia 2005
StanF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1/2 korony 1660 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1/2 korony 1660 Wspólnoti wynosi 2900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 korony 1660?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1/2 korony 1660 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 korony z datą 1660?

Aby sprzedać 1/2 korony 1660, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
