Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1649 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 6 pensow 1649 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 6 pensow 1649 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga3 g
  • Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał6 pensow
  • Rok1649
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:650 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1649 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (42)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1649 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34743 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2880 USD. Licytacja odbyła się 19 sierpnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji NOONANS - 12 listopada 2025
SprzedawcaNOONANS
Data12 listopada 2025
StanVF
Cena
1184 $
Cena w walucie aukcji 900 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Agora - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaAgora
Data26 sierpnia 2025
StanXF
Cena
15 $
Cena w walucie aukcji 15 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 lipca 2025
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 lipca 2025
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Spink - 17 grudnia 2024
SprzedawcaSpink
Data17 grudnia 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji St James’s - 2 października 2024
SprzedawcaSt James’s
Data2 października 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 marca 2024
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data26 marca 2024
StanXF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Tennants Auctioneers - 15 października 2023
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data15 października 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji NOONANS - 8 czerwca 2023
SprzedawcaNOONANS
Data8 czerwca 2023
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Spink - 31 marca 2023
SprzedawcaSpink
Data31 marca 2023
StanG
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Spink - 6 lipca 2022
SprzedawcaSpink
Data6 lipca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Elstob & Elstob - 8 kwietnia 2022
SprzedawcaElstob & Elstob
Data8 kwietnia 2022
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji DNW - 22 września 2021
SprzedawcaDNW
Data22 września 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2021
SprzedawcaHeritage
Data20 sierpnia 2021
StanMS63 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Heritage - 7 maja 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2021
StanAU55 NGC
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji Spink - 12 stycznia 2021
SprzedawcaSpink
Data12 stycznia 2021
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1649 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1649 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1649 Wspólnoti wynosi 650 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1649?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1649 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1649?

Aby sprzedać 6 pensow 1649, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

