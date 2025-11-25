6 pensow 1649 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1649?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1649 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.