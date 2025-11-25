flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

6 pensow 1660 (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 6 pensow 1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 6 pensow 1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga3 g
  • Czystego srebra (0,0892 oz) 2,775 g
  • Średnica27 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał6 pensow
  • Rok1660
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 6 pensow 1660 - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach (28)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 6 pensow 1660 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 135 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 3200 GBP. Licytacja odbyła się 27 marca 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Stack's - 22 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data22 stycznia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
1600 $
Cena w walucie aukcji 1600 USD
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 września 2023
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data12 września 2023
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji NOONANS - 2 lutego 2023
SprzedawcaNOONANS
Data2 lutego 2023
StanVF
Cena
991 $
Cena w walucie aukcji 800 GBP
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Heritage - 30 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data30 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji DNW - 5 maja 2021
SprzedawcaDNW
Data5 maja 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji CNG - 2 października 2019
SprzedawcaCNG
Data2 października 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2019
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Spink - 27 marca 2019
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Davissons Ltd. - 27 lutego 2019
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data27 lutego 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji New York Sale - 9 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data9 stycznia 2019
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji London Coins - 3 grudnia 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2018
StanVF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji London Coins - 3 grudnia 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2018
StanF
Cena
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Spink - 27 marca 2018
SprzedawcaSpink
Data27 marca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Wielka Brytania 6 pensow 1660 na aukcji Spink - 6 grudnia 2017
SprzedawcaSpink
Data6 grudnia 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 6 pensow 1660 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 6 pensow 1660 Wspólnoti wynosi 1500 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 6 pensow 1660?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 6 pensow 1660 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 6 pensow z datą 1660?

Aby sprzedać 6 pensow 1660, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

