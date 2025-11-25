flag
Wielka BrytaniaOkres:1625-1952 1625-1952

1 korona 1649 "Typ 1649-1656" (Wielka Brytania, Wspólnota)

Awers monety - 1 korona 1649 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, WspólnotaRewers monety - 1 korona 1649 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota

Zdjęcie: Spink

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,925)
  • Waga30 g
  • Czystego srebra (0,8922 oz) 27,75 g
  • Średnica44 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajWielka Brytania
  • OkresWspólnota
  • Nominał1 korona
  • Rok1649
  • MennicaLondyn
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 korona 1649 "Typ 1649-1656" - cena srebrnej monety - Wielka Brytania, Wspólnota
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety brytyjskiej 1 korona 1649 . Jest to srebrna moneta z okresu Wspólnoti. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 20 z aukcji Spink której łączna cena osiągnęła 28 000 GBP. Licytacja odbyła się 26 marca 2019.

Stan
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji St James’s - 22 lipca 2021
SprzedawcaSt James’s
Data22 lipca 2021
StanBrak oceny
Cena
1185 $
Cena w walucie aukcji 860 GBP
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Spink - 26 marca 2019
SprzedawcaSpink
Data26 marca 2019
StanXF
Cena
36988 $
Cena w walucie aukcji 28000 GBP
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Spink - 25 września 2017
SprzedawcaSpink
Data25 września 2017
StanVF
Cena
Wielka Brytania 1 korona 1649 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2008
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2008
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 korona 1649 z okresu Wspólnoti?

Według najnowszych danych na dzień 25 listopada 2025, średnia cena srebrnej monety 1 korona 1649 Wspólnoti wynosi 20000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 korona 1649?

Informacja o aktualnej wartości brytyjskiej monety 1 korona 1649 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 590 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 korona z datą 1649?

Aby sprzedać 1 korona 1649, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
