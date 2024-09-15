Каталог монет мира

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Весь мир Добавлено стран: 34 Добавлено монет: 25936
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Монеты мира - список монет с ценами

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976 "Марцелий Новотко"
 Медно-никель $270 - 0 17Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1950 D
 Железо $320 - 2 4Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
20 грошей 1923 WJ
 Никель $110 $750 0 292Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
50 грошей 1923 WJ
 Никель $300 $1,100 0 112Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
20 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
 Золото $1,200 - 9 763Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
100 злотых 1990 MW
 Медно-никель - $50 0 3Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
1 пфенниг 1950 D
 Железо - $95 2 4Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder"
 Сталь $1,300 $110 0 9Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
5 злотых 1994 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $85 - 0 63Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1991 MW
 Медно-никель $210 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 грошей 1923 WJ
 Никель $180 - 0 137Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
1 злотый 1929
 Никель $210 - 0 218Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 D
 Железо $410 $90 2 7Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1973 MW
 Алюминий $120 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1925 "Болеслав I Храбрый"
 Золото $820 - 15 1407Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак"
 Алюминий $70 - 0 169Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Медно-никель
 Медно-никель $100 - 0 76Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1986 MW
 Медно-никель $130 $70 0 23Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1933 "Ян III Собеский"
 Серебро $190 - 2 1320Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1984 MW
 Алюминий $60 - 0 64Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1949. Алюминий
 Алюминий $120 - 0 90Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1986 MW
 Алюминий $35 $60 0 39Coin photo Coin photo
Польша, Август III
Орт (18 грошей) 1754 EC "Коронный"
 Серебро $140 - 0 1178Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1990 MW. Медно-никель
 Медно-никель $30 $7 0 9Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония". Без знака монетного двора
 Серебро $85 $5,600 2 874Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 грош 1949
 Алюминий $100 - 0 34Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1933 ZTK "Ромуальд Траугутт"
 Серебро $220 $4,000 2 1164Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
50 грошей 1991 MW
 Медно-никель $570 - 0 3Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1985 MW
 Алюминий $65 - 0 33Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
Пробный 1 грош 1949. Алюминий
 Алюминий $290 - 0 10Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
5 злотых 1984 MW
 Латунь $130 - 0 12Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1928 "Ника"
 Серебро $560 $630 1 576Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1972 MW
 Алюминий $130 - 0 15Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 F
 Медно-никель $430 $120 0 10Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
1 злотый 1924 "Женщина с колосьями"
 Серебро $210 - 1 443Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1976
 Медно-никель $45 - 0 18Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1974 MW
 Алюминий $35 - 0 65Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
1 злотый 1992 MW
 Медно-никель $30 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
10 грошей 1974
 Алюминий $45 - 0 19Coin photo Coin photo
Польша, III Республика после деноминации
2 злотых 1995 MW
 Медно-никелевый + бронза алюминий $45 - 0 26Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
50 грошей 1978. Без знака монетного двора
 Алюминий $65 - 0 15Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1934 "Юзеф Пилсудский". Легионерский орел
 Серебро $380 $3,200 1 772Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский"
 Серебро $70 - 4 1379Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
5 пфеннигов 1950 F
 Железо $530 - 0 6Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
20 злотых 1973
 Медно-никель $40 - 0 38Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
10 злотых 1932 "Полония"
 Серебро $90 - 1 601Coin photo Coin photo
Польша, II Республика
5 злотых 1936 JA "Парусник"
 Серебро $120 - 3 972Coin photo Coin photo
Польша, Народная Республика
1 злотый 1990 MW
 Алюминий $70 $55 0 9Coin photo Coin photo
Германия, ФРГ
50 пфеннигов 1950 G "Bank deutscher Länder"
 Медно-никель $150 $1,500 1 511Coin photo Coin photo
Польша, III Республика до деноминации
50 злотых 1990 MW
 Медно-никель - $45 0 5
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