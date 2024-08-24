Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Каталог монет Таиланда
Всего добавлено монет: 82
Таблица цен монет Таиланда
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $490 - 0 1
Таиланд, Рама IX
3000 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX"
Золото $830 - 4 103
Таиланд, Рама IX
600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит"
Золото $280 - 2 89
Таиланд, Рама IX
150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит"
Золото $1,600 $5,400 2 141
Таиланд, Рама IX
5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка"
Золото $11,000 - 0 55
Таиланд, Рама IV
Тот (8 бат) 1863
Золото $110 - 0 50
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн"
Золото $42,000 - 0 2
Таиланд, Рама IV
Тамлунг (4 бата) 1864
Золото $5,700 - 0 50
Таиланд, Рама IV
Пит (4 бата) 1863
Золото $28,000 - 0 10
Таиланд, Рама IV
2 бата 1864
Золото $4,200 - 0 2
Таиланд, Рама V
Тот (8 бат) 1894
Золото $7,000 - 0 36
Таиланд, Рама IV
2,5 бата (Пот Дуанг) 1863
Золото $1,000 $1,100 0 148
Таиланд, Рама IX
4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка"
Золото $1,200 $390 0 130
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)"
Золото $460 - 2 92
Таиланд, Рама IX
300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит"
Золото - - 0 77
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2534 (1991) "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)"
Золото $30 - 1 101
Таиланд, Рама IX
3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна"
Золото - $460 0 10
Таиланд, Рама IX
2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)"
Золото - $13,000 0 1
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона"
Золото $5,600 $4,000 0 4
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2526 (1983) "Международный год инвалидов"
Золото $540 - 1 31
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна"
Золото $2,000 - 0 1
Таиланд, Рама V
Пробные 10 сатангов RS 127 (1908)
Золото $160 $730 0 45
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит"
Золото $2,800 - 0 54
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) 1876
Золото $3,100 - 0 20
Таиланд, Рама V
Пит (4 бата) 1894
Золото $820 - 2 49
Таиланд, Рама IX
400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX"
Золото $8,000 - 0 1
Таиланд, Рама IV
1/2 фуанга 1856
Золото $5,500 $2,900 0 4
Таиланд, Рама V
Пробные 5 сатангов RS 127 (1908)
Золото - $1,400 0 1
Таиланд, Рама IX
100 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона"
Золото $2,500 - 0 15
Таиланд, Рама V
2,5 бата (Пот Дуанг) 1894
Золото $1,100 - 2 44
Таиланд, Рама IX
800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX"
Золото $31,000 - 0 3
Таиланд, Рама IV
Фуанг 1856
Золото $650 - 0 3
Таиланд, Рама IX
7500 бат BE 2545 (2002) "75-летие короля Рамы IX"
Золото $850 - 0 1
Таиланд, Рама IX
16000 бат BE 2550 (2007) "80-летие короля Рамы IX"
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама IX
9000 бат BE 2546 (2003) "150-летие Рамы V"
Золото $280 - 0 5
Таиланд, Рама IX
1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX"
Золото - $2,400 0 1
Таиланд, Рама IX
16000 бат BE 2551 (2008) "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)"
Золото $450 - 0 3
Таиланд, Рама IX
12000 бат BE 2549 (2006) "60 лет правления Рамы IX"
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама IX
9000 бат BE 2524 (1981) "100-летие Рамы VI"
Золото - - 0 10
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX"
Золото $75 - 0 20
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит"
Золото $9,300 - 0 3
Таиланд, Рама IV
1 бат 1864
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама V
Пробный 1 сатанг RS 127 (1908)
Золото - $1,700 0 2
Таиланд, Рама IX
16000 бат BE 2551 (2008) "108-летие матери королевы Сирикит"
Золото - - 0 0
Таиланд, Рама IX
250 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона"
Золото $180 $710 0 6
Таиланд, Рама IX
3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX"
Золото $470 - 0 16
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX"
Золото $5,500 - 0 5
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 123 (1904)
Золото $280 $380 0 3
Таиланд, Рама IX
1500 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит"
Золото - $95 0 59
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII"
Золото - $1,700 0 2
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2527 (1984) "84-летие матери принцессы"
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск