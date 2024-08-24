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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Каталог монет Таиланда

Всего добавлено монет: 82

Монеты Рама IV
coin 1804-1868 Рама IV
Монеты Рамы V
coin 1868-1910 Рама V
Монеты Рамы IX
coin 1946-2016 Рама IX

Таблица цен монет Таиланда

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
3000 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX"
 Золото $490 - 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
600 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит"
 Золото $830 - 4 103Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
150 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит"
 Золото $280 - 2 89Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
5000 бат BE 2517 (1974) "Белоглазая речная ласточка"
 Золото $1,600 $5,400 2 141Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IV
Тот (8 бат) 1863
 Золото $11,000 - 0 55Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн"
 Золото $110 - 0 50Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IV
Тамлунг (4 бата) 1864
 Золото $42,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IV
Пит (4 бата) 1863
 Золото $5,700 - 0 50Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IV
2 бата 1864
 Золото $28,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
Тот (8 бат) 1894
 Золото $4,200 - 0 2Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IV
2,5 бата (Пот Дуанг) 1863
 Золото $7,000 - 0 36Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
4000 бат BE 2524 (1981) "Международный год ребенка"
 Золото $1,000 $1,100 0 148Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)"
 Золото $1,200 $390 0 130Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
300 бат BE 2511 (1968) "36-летие королевы Сирикит"
 Золото $460 - 2 92Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2534 (1991) "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)"
 Золото - - 0 77Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна"
 Золото $30 - 1 101Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
2000 бат BE 2540 (1997) "50-летие детского фонда УНИСЕФ (UNICEF)"
 Золото - $460 0 10Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона"
 Золото - $13,000 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2526 (1983) "Международный год инвалидов"
 Золото $5,600 $4,000 0 4Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна"
 Золото $540 - 1 31Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
Пробные 10 сатангов RS 127 (1908)
 Золото $2,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит"
 Золото $160 $730 0 45Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) 1876
 Золото $2,800 - 0 54Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
Пит (4 бата) 1894
 Золото $3,100 - 0 20Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
400 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX"
 Золото $820 - 2 49Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IV
1/2 фуанга 1856
 Золото $8,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
Пробные 5 сатангов RS 127 (1908)
 Золото $5,500 $2,900 0 4Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
100 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона"
 Золото - $1,400 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
2,5 бата (Пот Дуанг) 1894
 Золото $2,500 - 0 15Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
800 бат BE 2514 (1971) "25 лет правления Рамы IX"
 Золото $1,100 - 2 44Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IV
Фуанг 1856
 Золото $31,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
7500 бат BE 2545 (2002) "75-летие короля Рамы IX"
 Золото $650 - 0 3Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
16000 бат BE 2550 (2007) "80-летие короля Рамы IX"
 Золото $850 - 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
9000 бат BE 2546 (2003) "150-летие Рамы V"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX"
 Золото $280 - 0 5Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
16000 бат BE 2551 (2008) "Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)"
 Золото - $2,400 0 1Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
12000 бат BE 2549 (2006) "60 лет правления Рамы IX"
 Золото $450 - 0 3Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
9000 бат BE 2524 (1981) "100-летие Рамы VI"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2535 (1992) "64-летие короля Рамы IX"
 Золото - - 0 10Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2525 (1982) "50-летие королевы Сирикит"
 Золото $75 - 0 20Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IV
1 бат 1864
 Золото $9,300 - 0 3Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
Пробный 1 сатанг RS 127 (1908)
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
16000 бат BE 2551 (2008) "108-летие матери королевы Сирикит"
 Золото - $1,700 0 2Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
250 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX"
 Золото $180 $710 0 6Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2542 (1999) "72-летие короля Рамы IX"
 Золото $470 - 0 16Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама V
1 8 бата (Фуанг) RS 123 (1904)
 Золото $5,500 - 0 5Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
1500 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит"
 Золото $280 $380 0 3Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2536 (1993) "100-летие Рамы VII"
 Золото - $95 0 59Coin photo Coin photo
Таиланд, Рама IX
6000 бат BE 2527 (1984) "84-летие матери принцессы"
 Золото - $1,700 0 2
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