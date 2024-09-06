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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

250 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 250 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 250 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: EUR-SEREE

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 15,551 гр
  • Чистого золота (0,4995 oz) 15,5354 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 2,800

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 250 бат
  • Год BE 2543 (2000)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 250 бат 2000 "Год Дракона" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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