Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
250 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 15,551 гр
- Чистого золота (0,4995 oz) 15,5354 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 2,800
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 250 бат
- Год BE 2543 (2000)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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