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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 2000 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
6000 бат BE 2543 (2000) 73-летие короля Рамы IX
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2500 бат BE 2543 (2000) Год Дракона
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
250 бат BE 2543 (2000) Год Дракона
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 бат BE 2543 (2000) Год Дракона
Средняя цена
Продажи
0 1
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