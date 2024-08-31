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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2543 (2000) года "73-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2543 (2000)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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