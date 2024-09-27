Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
2500 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 44456 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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