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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

2500 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 2500 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 2500 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 155,5175 гр
  • Чистого золота (4,995 oz) 155,362 гр
  • Диаметр 55 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 2500 бат
  • Год BE 2543 (2000)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 44456 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 2500 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Таиланд 2500 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2500 бат 2000 "Год Дракона" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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