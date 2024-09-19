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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Памятные золотые монеты 2500 бат Рамы IX - Таиланд

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2500 бат 1977

Свадьба принца Вачиралонгкорна
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
BE 2520 (1977) 20,000 1 30
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2500 бат 1987

25-летие всемирного фонда природы (WWF)
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2530 (1987) 5,000 0 130
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2500 бат 1977

Инвеститура принцессы Сириндхорн
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
BE 2520 (1977) 5,000 0 50
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2500 бат 1983

Международный год инвалидов
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2526 (1983) 92 793 0 4
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2500 бат 2000

Год Дракона
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2543 (2000) 500 0 1
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