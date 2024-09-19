Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Памятные золотые монеты 2500 бат Рамы IX - Таиланд
2500 бат 1977Свадьба принца Вачиралонгкорна
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи ПродажиBE 2520 (1977) 20,000 1 30
2500 бат 198725-летие всемирного фонда природы (WWF)
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи ПродажиBE 2530 (1987) 5,000 0 130
2500 бат 1977Инвеститура принцессы Сириндхорн
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи ПродажиBE 2520 (1977) 5,000 0 50
2500 бат 1983Международный год инвалидов
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи ПродажиBE 2526 (1983) 92 793 0 4
2500 бат 2000Год Дракона
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи ПродажиBE 2543 (2000) 500 0 1
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