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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

2500 бат BE 2520 (1977) года "Свадьба принца Вачиралонгкорна" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 2500 бат BE 2520 (1977) года "Свадьба принца Вачиралонгкорна" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 2500 бат BE 2520 (1977) года "Свадьба принца Вачиралонгкорна" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 2500 бат
  • Год BE 2520 (1977)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2520 (1977) года "Свадьба принца Вачиралонгкорна". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 950 USD. Торги состоялись 16 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 725 USD
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 816 EUR
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Stephen Album - September 19, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Stack's - August 21, 2019
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Stack's - August 21, 2019
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе GINZA - April 10, 2019
Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Stack's - March 27, 2019
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Stack's - March 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Spink - June 23, 2016
Продавец Spink
Дата 23 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность XF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность AU
Цена
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - March 27, 2010
Продавец Eurseree
Дата 27 марта 2010
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - December 12, 2009
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - December 12, 2009
Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - April 4, 2009
Продавец Eurseree
Дата 4 апреля 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Свадьба принца Вачиралонгкорна" на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2500 бат 1977 "Свадьба принца Вачиралонгкорна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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