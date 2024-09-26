Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
2500 бат BE 2520 (1977) года "Свадьба принца Вачиралонгкорна" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 2500 бат
- Год BE 2520 (1977)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2520 (1977) года "Свадьба принца Вачиралонгкорна". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 950 USD. Торги состоялись 16 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
725 $
Цена в валюте аукциона 725 USD
Продавец Stephen Album
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 27 марта 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 12 декабря 2009
Сохранность UNC
Цена
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