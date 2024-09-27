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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1977 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
5000 бат BE 2520 (1977) 50-летие короля Рамы IX
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2500 бат BE 2520 (1977) Свадьба принца Вачиралонгкорна
Средняя цена 540 $
Продажи
1 30
Аверс
Реверс
2500 бат BE 2520 (1977) Инвеститура принцессы Сириндхорн
Средняя цена 110 $
Продажи
0 50
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