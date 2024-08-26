Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
2500 бат BE 2520 (1977) года "Инвеститура принцессы Сириндхорн" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 2500 бат
- Год BE 2520 (1977)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2520 (1977) года "Инвеститура принцессы Сириндхорн". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 61225 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 16 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Eurseree (45)
- Heritage (1)
- Stack's (3)
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
1057 $
Цена в валюте аукциона 167000 JPY
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Продавец Eurseree
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 4 августа 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2500 бат 1977 "Инвеститура принцессы Сириндхорн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск