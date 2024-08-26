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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

2500 бат BE 2520 (1977) года "Инвеститура принцессы Сириндхорн" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 2500 бат BE 2520 (1977) года "Инвеститура принцессы Сириндхорн" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 2500 бат BE 2520 (1977) года "Инвеститура принцессы Сириндхорн" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 2500 бат
  • Год BE 2520 (1977)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2520 (1977) года "Инвеститура принцессы Сириндхорн". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 61225 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1100 USD. Торги состоялись 16 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Stack's (3)
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
1057 $
Цена в валюте аукциона 167000 JPY
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Heritage - December 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - April 3, 2021
Продавец Eurseree
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - December 5, 2020
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Stack's - August 21, 2019
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Stack's - August 21, 2019
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - August 5, 2019
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - April 6, 2019
Продавец Eurseree
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - December 1, 2018
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - December 1, 2018
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Stack's - August 8, 2018
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Stack's - August 8, 2018
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - August 4, 2018
Продавец Eurseree
Дата 4 августа 2018
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - March 31, 2018
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Eurseree - December 2, 2017
Продавец Eurseree
Дата 2 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Stack's - August 16, 2017
Таиланд 2500 бат BE 2520 (1977) "Инвеститура принцессы Сириндхорн" на аукционе Stack's - August 16, 2017
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2017
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2500 бат 1977 "Инвеститура принцессы Сириндхорн" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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