Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
5000 бат BE 2520 (1977) года "50-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 30 гр
- Чистого золота (0,8681 oz) 27 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 6,400
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 5000 бат
- Год BE 2520 (1977)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 5000 бат BE 2520 (1977) года "50-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 30454 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 27 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Eurseree (6)
- Heritage (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (4)
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Stack's
Дата 19 января 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 10 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 26 июля 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 июля 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 5 июля 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5000 бат 1977 "50-летие короля Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск