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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

5000 бат BE 2520 (1977) года "50-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 30 гр
  • Чистого золота (0,8681 oz) 27 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 6,400

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 5000 бат
  • Год BE 2520 (1977)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 5000 бат BE 2520 (1977) года "50-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 30454 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 27 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - January 19, 2021
Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - January 19, 2021
Продавец Stack's
Дата 19 января 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - August 21, 2019
Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - August 21, 2019
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Heritage - June 28, 2019
Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Heritage - June 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - August 16, 2017
Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Stack's - August 16, 2017
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - December 10, 2011
Продавец Eurseree
Дата 10 декабря 2011
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе SINCONA - July 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность AU
Цена
Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - July 26, 2008
Продавец Eurseree
Дата 26 июля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - April 5, 2008
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - July 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 июля 2006
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - July 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 июля 2006
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 5000 бат BE 2520 (1977) "50-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - July 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 июля 2006
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5000 бат 1977 "50-летие короля Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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