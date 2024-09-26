Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
2500 бат BE 2530 (1987) года "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (130)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2530 (1987) года "25-летие всемирного фонда природы (WWF)". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 31283 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (5)
- Bruun Rasmussen (1)
- Eurseree (95)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (2)
- HAYNAULT (1)
- Heritage (4)
- Heritage Eur (2)
- Hess Divo (1)
- Jean ELSEN (3)
- London Coins (1)
- MDC Monaco (1)
- Münzenonline (1)
- Rauch (2)
- SINCONA (2)
- Stack's (4)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (3)
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HAYNAULT
Дата 26 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 28 сентября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 2500 бат 1987 "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск