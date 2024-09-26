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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

2500 бат BE 2530 (1987) года "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 2500 бат BE 2530 (1987) года "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 2500 бат BE 2530 (1987) года "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15,98 гр
  • Чистого золота (0,4624 oz) 14,382 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 2500 бат
  • Год BE 2530 (1987)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2530 (1987) года "25-летие всемирного фонда природы (WWF)". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 31283 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (3)
Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Heritage - July 28, 2024
Продавец Heritage
Дата 28 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
978 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Bruun Rasmussen - April 25, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе HAYNAULT - April 26, 2022
Продавец HAYNAULT
Дата 26 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Stack's - September 28, 2021
Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Stack's - September 28, 2021
Продавец Stack's
Дата 28 сентября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Eurseree - April 3, 2021
Продавец Eurseree
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Stack's - February 26, 2021
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Eurseree - December 5, 2020
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Hess Divo - October 22, 2020
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 2500 бат BE 2530 (1987) "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2500 бат 1987 "25-летие всемирного фонда природы (WWF)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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