Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1987 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
6000 бат BE 2530 (1987) Технологический Институт
Средняя цена
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
6000 бат BE 2530 (1987) 60-летие короля Рамы IX
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3000 бат BE 2530 (1987) 60-летие короля Рамы IX
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2500 бат BE 2530 (1987) 25-летие всемирного фонда природы (WWF)
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 130
Аверс
Реверс
1500 бат BE 2530 (1987) 60-летие короля Рамы IX
Средняя цена
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск