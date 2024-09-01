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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1500 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 1500 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 1500 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,75 гр
  • Чистого золота (0,1085 oz) 3,375 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5,000
  • Тираж PROOF 400

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 1500 бат
  • Год BE 2530 (1987)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1500 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1056 проданному на аукционе Eurseree за 68000 THB. Торги состоялись 12 декабря 2009.

Сохранность
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  • Eurseree (1)
Таиланд 1500 бат BE 2530 (1987) "60-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - August 8, 2009
Продавец Eurseree
Дата 8 августа 2009
Сохранность UNC
Цена
******
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