Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2530 (1987) года "Технологический Институт" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 700
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 6000 бат
- Год BE 2530 (1987)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2530 (1987) года "Технологический Институт". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 61230 проданному на аукционе Stack's Bowers за 15000 USD. Торги состоялись 16 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Eurseree (12)
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
145000 ฿
Цена в валюте аукциона 145000 THB
Продавец Eurseree
Дата 30 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
145000 ฿
Цена в валюте аукциона 145000 THB
Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность MS68 PCGS
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Продавец Eurseree
Дата 21 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 21 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 13 августа 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 13 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 29 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 4 августа 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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