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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

3000 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 3000 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 3000 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,5 гр
  • Чистого золота (0,217 oz) 6,75 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,000
  • Тираж PROOF 400

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 3000 бат
  • Год BE 2530 (1987)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Eurseree за 10500 THB. Торги состоялись 2 апреля 2008.

Сохранность
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  • Eurseree (1)
Таиланд 3000 бат BE 2530 (1987) "60-летие короля Рамы IX" на аукционе Eurseree - April 5, 2008
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
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