Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
3000 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,5 гр
- Чистого золота (0,217 oz) 6,75 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 3,000
- Тираж PROOF 400
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 3000 бат
- Год BE 2530 (1987)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2530 (1987) года "60-летие короля Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 738 проданному на аукционе Eurseree за 10500 THB. Торги состоялись 2 апреля 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Eurseree (1)
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