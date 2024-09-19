Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
Памятные золотые монеты 3000 бат Рамы IX - Таиланд
3000 бат 1978Выпускной принца Вачиралонгкорна
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи ПродажиBE 2521 (1978) 10,000 1 100
3000 бат 198760-летие короля Рамы IX
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи ПродажиBE 2530 (1987) 3,000 400 0 1
3000 бат 198842 года правления Рамы IX
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи ПродажиBE 2531 (1988) 7,904 780 0 6
3000 бат 199260-летие королевы Сирикит
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи ПродажиBE 2535 (1992) 7,000 1,100 0 7
3000 бат 199650 лет правления Рамы IX
Год Знак Описание Продажи ПродажиBE 2539 (1996) 0 1
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