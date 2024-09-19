Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Памятные золотые монеты 3000 бат Рамы IX - Таиланд

type-coin
type-coin

3000 бат 1978

Выпускной принца Вачиралонгкорна
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
BE 2521 (1978) 10,000 1 100
type-coin
type-coin

3000 бат 1987

60-летие короля Рамы IX
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2530 (1987) 3,000 400 0 1
type-coin
type-coin

3000 бат 1988

42 года правления Рамы IX
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2531 (1988) 7,904 780 0 6
type-coin
type-coin

3000 бат 1992

60-летие королевы Сирикит
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2535 (1992) 7,000 1,100 0 7
type-coin
type-coin

3000 бат 1996

50 лет правления Рамы IX
Год Знак Описание Продажи Продажи
BE 2539 (1996) 0 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рамы IX Все тайские монеты тайские монеты номиналом 3000 бат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск