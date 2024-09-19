Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
3000 бат BE 2521 (1978) года "Выпускной принца Вачиралонгкорна" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (100)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2521 (1978) года "Выпускной принца Вачиралонгкорна". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 41622 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1000 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Eurseree
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
29000 ฿
Цена в валюте аукциона 29000 THB
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS67 PCGS
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Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 6 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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