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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

3000 бат BE 2521 (1978) года "Выпускной принца Вачиралонгкорна" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 3000 бат BE 2521 (1978) года "Выпускной принца Вачиралонгкорна" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 3000 бат BE 2521 (1978) года "Выпускной принца Вачиралонгкорна" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Taisei

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 3000 бат
  • Год BE 2521 (1978)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (100)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2521 (1978) года "Выпускной принца Вачиралонгкорна". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 41622 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1000 USD. Торги состоялись 20 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - April 3, 2021
Продавец Eurseree
Дата 3 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
29000 ฿
Цена в валюте аукциона 29000 THB
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - December 5, 2020
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - December 5, 2020
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - December 5, 2020
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - December 5, 2020
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - August 5, 2019
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность MS64 PL PCGS
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - April 6, 2019
Продавец Eurseree
Дата 6 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - April 6, 2019
Продавец Eurseree
Дата 6 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - April 6, 2019
Продавец Eurseree
Дата 6 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе Eurseree - April 6, 2019
Продавец Eurseree
Дата 6 апреля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Где купить?
Таиланд 3000 бат BE 2521 (1978) "Выпускной принца Вачиралонгкорна" на аукционе GINZA - August 10, 2024
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3000 бат 1978 "Выпускной принца Вачиралонгкорна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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