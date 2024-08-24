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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1978 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
3000 бат BE 2521 (1978) Выпускной принца Вачиралонгкорна
Средняя цена 30 $
Продажи
1 100
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