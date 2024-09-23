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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

3000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 3000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 3000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,5 гр
  • Чистого золота (0,217 oz) 6,75 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 3000 бат
  • Год BE 2539 (1996)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 460 CHF. Торги состоялись 19 сентября 2021.

Сохранность
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Таиланд 3000 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Auctiones - September 19, 2021
Продавец Auctiones
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3000 бат 1996 "50 лет правления Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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