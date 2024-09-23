Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
3000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 536 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 460 CHF. Торги состоялись 19 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Auctiones (1)
Где продать?
Для продажи 3000 бат 1996 "50 лет правления Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск