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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1996 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
6000 бат BE 2539 (1996) 50 лет правления Рамы IX
Средняя цена 450 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6000 бат BE 2539 (1996) Всемирный продовольственный саммит
Средняя цена 750 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3000 бат BE 2539 (1996) 50 лет правления Рамы IX
Средняя цена 490 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1500 бат BE 2539 (1996) 50 лет правления Рамы IX
Средняя цена 280 $
Продажи
0 5
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