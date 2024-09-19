Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1500 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 1500 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 1500 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,75 гр
  • Чистого золота (0,1085 oz) 3,375 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 1500 бат
  • Год BE 2539 (1996)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1500 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Hess Divo за 450 CHF. Торги состоялись 27 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Hess Divo (1)
  • Stack's (3)
Таиланд 1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Таиланд 1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 7, 2021
Продавец Stack's
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Таиланд 1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 7, 2020
Таиланд 1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - May 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Таиланд 1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Таиланд 1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 1500 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1500 бат 1996 "50 лет правления Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рамы IX Монеты Таиланда 1996 года Все тайские монеты тайские золотые монеты тайские монеты номиналом 1500 бат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск