Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1500 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,75 гр
- Чистого золота (0,1085 oz) 3,375 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 1500 бат
- Год BE 2539 (1996)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1500 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Hess Divo за 450 CHF. Торги состоялись 27 мая 2019.
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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