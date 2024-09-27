Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2539 (1996) года "Всемирный продовольственный саммит" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2539 (1996) года "Всемирный продовольственный саммит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Via GmbH за 710 EUR. Торги состоялись 6 мая 2022.
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