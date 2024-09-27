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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2539 (1996) года "Всемирный продовольственный саммит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2539 (1996) года "Всемирный продовольственный саммит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2539 (1996) года "Всемирный продовольственный саммит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2539 (1996)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2539 (1996) года "Всемирный продовольственный саммит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Via GmbH за 710 EUR. Торги состоялись 6 мая 2022.

Сохранность
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Таиланд 6000 бат BE 2539 (1996) "Всемирный продовольственный саммит" на аукционе Via - May 6, 2022
Продавец Via
Дата 6 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 6000 бат 1996 "Всемирный продовольственный саммит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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