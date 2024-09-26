Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе H.D. Rauch за 780 EUR. Торги состоялись 8 мая 2020.
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