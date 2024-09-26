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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: H. D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2539 (1996)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2539 (1996) года "50 лет правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе H.D. Rauch за 780 EUR. Торги состоялись 8 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 6000 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
846 $
Цена в валюте аукциона 780 EUR
Таиланд 6000 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - March 27, 2019
Таиланд 6000 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Stack's - March 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 марта 2019
Сохранность MS68 PCGS
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Таиланд 6000 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Eurseree - December 5, 2010
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2010
Сохранность UNC
Цена
Таиланд 6000 бат BE 2539 (1996) "50 лет правления Рамы IX" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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