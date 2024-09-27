Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
3000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,5 гр
- Чистого золота (0,217 oz) 6,75 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 7,904
- Тираж PROOF 780
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 3000 бат
- Год BE 2531 (1988)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1296 проданному на аукционе Auction World за 105000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Auction World (1)
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- Stack's (2)
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 105000 JPY
Продавец Eurseree
Дата 8 августа 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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