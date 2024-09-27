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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

3000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 3000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 3000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,5 гр
  • Чистого золота (0,217 oz) 6,75 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 7,904
  • Тираж PROOF 780

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 3000 бат
  • Год BE 2531 (1988)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1296 проданному на аукционе Auction World за 105000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Таиланд 3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Таиланд 3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Таиланд 3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 16, 2023
Таиланд 3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
Таиланд 3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
706 $
Цена в валюте аукциона 105000 JPY
Таиланд 3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Eurseree - August 8, 2009
Продавец Eurseree
Дата 8 августа 2009
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Eurseree - April 5, 2008
Продавец Eurseree
Дата 5 апреля 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Таиланд 3000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Eurseree - December 16, 2006
Продавец Eurseree
Дата 16 декабря 2006
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3000 бат 1988 "42 года правления Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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