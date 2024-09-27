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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1988 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
6000 бат BE 2531 (1988) 42 года правления Рамы IX
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3000 бат BE 2531 (1988) 42 года правления Рамы IX
Средняя цена 180 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1500 бат BE 2531 (1988) 42 года правления Рамы IX
Средняя цена
Продажи
0 1
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