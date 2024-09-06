Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Тираж UNC 6,067
- Тираж PROOF 670
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 6000 бат
- Год BE 2531 (1988)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Eurseree за 19500 THB. Торги состоялись 10 декабря 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Eurseree (2)
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