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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Тираж UNC 6,067
  • Тираж PROOF 670

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2531 (1988)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Eurseree за 19500 THB. Торги состоялись 10 декабря 2008.

Сохранность
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  • Eurseree (2)
Таиланд 6000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Eurseree - December 13, 2008
Продавец Eurseree
Дата 13 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
19500 ฿
Цена в валюте аукциона 19500 THB
Таиланд 6000 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Eurseree - December 13, 2008
Продавец Eurseree
Дата 13 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6000 бат 1988 "42 года правления Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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