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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

1500 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 1500 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 1500 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,75 гр
  • Чистого золота (0,1085 oz) 3,375 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 11,000
  • Тираж PROOF 995

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 1500 бат
  • Год BE 2531 (1988)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1500 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1295 проданному на аукционе Auction World за 70000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 1500 бат BE 2531 (1988) "42 года правления Рамы IX" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1500 бат 1988 "42 года правления Рамы IX" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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