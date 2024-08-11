Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
1500 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,75 гр
- Чистого золота (0,1085 oz) 3,375 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 11,000
- Тираж PROOF 995
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 1500 бат
- Год BE 2531 (1988)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 1500 бат BE 2531 (1988) года "42 года правления Рамы IX". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1295 проданному на аукционе Auction World за 70000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Auction World (1)
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