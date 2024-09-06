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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

3000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 3000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 3000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Numimarket

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,5 гр
  • Чистого золота (0,217 oz) 6,75 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 7,000
  • Тираж PROOF 1,100

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 3000 бат
  • Год BE 2535 (1992)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 53949 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 5 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auction World (3)
  • Eurseree (1)
  • Heritage (1)
  • Numimarket (1)
  • Stack's (1)
Таиланд 3000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 80000 JPY
Таиланд 3000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
576 $
Цена в валюте аукциона 576 USD
Таиланд 3000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Таиланд 3000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Таиланд 3000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - April 5, 2018
Таиланд 3000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Stack's - April 5, 2018
Продавец Stack's
Дата 5 апреля 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 3000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Таиланд 3000 бат BE 2535 (1992) "60-летие королевы Сирикит" на аукционе Eurseree - March 5, 2006
Продавец Eurseree
Дата 5 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3000 бат 1992 "60-летие королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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