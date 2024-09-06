Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
3000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,5 гр
- Чистого золота (0,217 oz) 6,75 гр
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 7,000
- Тираж PROOF 1,100
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 3000 бат
- Год BE 2535 (1992)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 3000 бат BE 2535 (1992) года "60-летие королевы Сирикит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 53949 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 5 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 80000 JPY
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 апреля 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 3000 бат 1992 "60-летие королевы Сирикит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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