Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
2500 бат BE 2526 (1983) года "Международный год инвалидов" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2526 (1983) года "Международный год инвалидов". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2014
Сохранность MS68 PCGS
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2014
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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