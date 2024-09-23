Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

2500 бат BE 2526 (1983) года "Международный год инвалидов" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 2500 бат BE 2526 (1983) года "Международный год инвалидов" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 2500 бат BE 2526 (1983) года "Международный год инвалидов" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 92
  • Тираж PROOF 793

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 2500 бат
  • Год BE 2526 (1983)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 2500 бат BE 2526 (1983) года "Международный год инвалидов". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Eurseree (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (2)
Таиланд 2500 бат BE 2526 (1983) "Международный год инвалидов" на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
7763 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Таиланд 2500 бат BE 2526 (1983) "Международный год инвалидов" на аукционе Stack's - April 1, 2014
Таиланд 2500 бат BE 2526 (1983) "Международный год инвалидов" на аукционе Stack's - April 1, 2014
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2014
Сохранность MS68 PCGS
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Таиланд 2500 бат BE 2526 (1983) "Международный год инвалидов" на аукционе Stack's - April 1, 2014
Таиланд 2500 бат BE 2526 (1983) "Международный год инвалидов" на аукционе Stack's - April 1, 2014
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2014
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Таиланд 2500 бат BE 2526 (1983) "Международный год инвалидов" на аукционе Eurseree - March 31, 2007
Продавец Eurseree
Дата 31 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2500 бат 1983 "Международный год инвалидов" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рамы IX Монеты Таиланда 1983 года Все тайские монеты тайские золотые монеты тайские монеты номиналом 2500 бат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск