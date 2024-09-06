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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Монеты Таиланда 1983 года

Памятные золотые монеты

Аверс
Реверс
6000 бат BE 2526 (1983) Тайский алфавит
Средняя цена 160 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
2500 бат BE 2526 (1983) Международный год инвалидов
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 4
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