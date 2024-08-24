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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2526 (1983) года "Тайский алфавит" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2526 (1983) года "Тайский алфавит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2526 (1983) года "Тайский алфавит" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Emporium Hamburg

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Тираж UNC 700
  • Тираж PROOF 235

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2526 (1983)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2526 (1983) года "Тайский алфавит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 61226 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 16 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Eurseree (41)
  • Künker (1)
  • Stack's (1)
Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - December 5, 2020
Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
58000 ฿
Цена в валюте аукциона 58000 THB
Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - August 29, 2020
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
70000 ฿
Цена в валюте аукциона 70000 THB
Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - June 20, 2020
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - November 30, 2019
Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - August 5, 2019
Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - December 1, 2018
Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Stack's - August 16, 2017
Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Stack's - August 16, 2017
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - April 1, 2017
Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - April 1, 2017
Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - January 21, 2017
Продавец Eurseree
Дата 21 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - January 21, 2017
Продавец Eurseree
Дата 21 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - December 3, 2016
Продавец Eurseree
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - August 13, 2016
Продавец Eurseree
Дата 13 августа 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - August 13, 2016
Продавец Eurseree
Дата 13 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - March 26, 2016
Продавец Eurseree
Дата 26 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - August 2, 2014
Продавец Eurseree
Дата 2 августа 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Таиланд 6000 бат BE 2526 (1983) "Тайский алфавит" на аукционе Eurseree - March 22, 2014
Продавец Eurseree
Дата 22 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6000 бат 1983 "Тайский алфавит" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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