Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2526 (1983) года "Тайский алфавит" (Таиланд, Рама IX)
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2526 (1983) года "Тайский алфавит". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 61226 проданному на аукционе Stack's Bowers за 6000 USD. Торги состоялись 16 августа 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Eurseree
Дата 5 декабря 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
58000 ฿
Цена в валюте аукциона 58000 THB
Продавец Eurseree
Дата 29 августа 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
70000 ฿
Цена в валюте аукциона 70000 THB
Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 5 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 1 апреля 2017
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 21 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 21 января 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 13 августа 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 13 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 26 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Eurseree
Дата 2 августа 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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