Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
100 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 7,7759 гр
- Чистого золота (0,2498 oz) 7,7681 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 1,800
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 100 бат
- Год BE 2543 (2000)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 100 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 3439 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1351 USD. Торги состоялись 30 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Goldberg (1)
Где продать?
Для продажи 100 бат 2000 "Год Дракона" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск