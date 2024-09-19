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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

100 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 100 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 100 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Ira & Larry Goldberg

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 7,7759 гр
  • Чистого золота (0,2498 oz) 7,7681 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 1,800

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 100 бат
  • Год BE 2543 (2000)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 100 бат BE 2543 (2000) года "Год Дракона". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 3439 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1351 USD. Торги состоялись 30 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 100 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона" на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Таиланд 100 бат BE 2543 (2000) "Год Дракона" на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 бат 2000 "Год Дракона" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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