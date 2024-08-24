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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Памятные золотые монеты 100 бат Рамы IX - Таиланд

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100 бат 2000

Год Дракона
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2543 (2000) 1,800 0 1
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