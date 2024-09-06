Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

Памятные золотые монеты 250 бат Рамы IX - Таиланд

type-coin
type-coin

250 бат 2000

Год Дракона
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
BE 2543 (2000) 2,800 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Таиланда Каталог монет Рамы IX Все тайские монеты тайские монеты номиналом 250 бат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск